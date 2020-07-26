Число случаев коронавируса в мире превысило 16 миллионов

За все время коронавирусом заболели 16 189 617 человека по всему миру.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.
Согласно данным, из них выздровели более 9,9 миллионов человек, умерли — 647 597.
Первые три места по количеству заболевших занимают США (4,3 миллиона), Бразилия (2,3 миллиона) и Индия (1,3 миллиона). Эти же страны возглавляют список по числу выздоровевших: два миллиона, 1,6 миллиона и 886 тысяч соответственно.
При этом, по данным университета Джонса Хопкинса, количество заражений не превысило отметки в 16 миллионов. По его данным, всего было выявлено 15 983 502 случая заболевания COVID-19.