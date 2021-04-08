Число случаев коронавируса в мире превысило 133 млн

Почти во всех странах Европы в 2020 году на фоне пандемии коронавируса снизилась средняя продолжительность жизни

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро 8 апреля достигло 133 116 310. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончались 2 887 706 человек. При этом вылечились более 105 млн человек.

По количеству заболевших лидируют такие страны, как США, Бразилия и Индия.

В Соединенных Штатах больше всего заразившихся и скончавшихся, в этой стране в общей сложности было выявлено 30 922 347 случаев COVID-19, зарегистрировано 559 109 летальных исходов, выздоровели свыше 24 млн человек.

В Бразилии с начала пандемии зафиксировано 13 193 205 заболевших, из них умерли 340 776 человек, вылечились более 11 млн.

На третьем месте по числу инфицированных находится Индия, где 12 921 598 подтвержденных случаев COVID-19, число скончавшихся — 166 тыс. 827, избавились от болезни более 11 млн человек.

Ранее сообщалось, что почти во всех странах Европы в 2020 году на фоне пандемии коронавируса снизилась средняя продолжительность жизни.