Число случаев коронавируса в Израиле превысило 30 тыс.

Число диагностированных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 962 за сутки и достигло вечером понедельника 30 749, три пациента с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 334.

Число диагностированных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 962 за сутки и достигло вечером понедельника 30 749, три пациента с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 334.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об том сообщает министерство здравоохранения.

Согласно данным министерства, число больных на текущий момент составляет 12 359. В тяжелом состоянии находятся 88 пациентов, из них 35 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 18 056 человек уже выздоровели.