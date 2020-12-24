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Число случаев коронавируса в Италии превысило 2 млн

Число случаев коронавируса в Италии превысило 2 млн Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Италии превысило два миллиона.
Другие страны
24 декабря 2020 г. 21:32
Число случаев коронавируса в Италии превысило 2 млн

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Италии превысило два миллиона.

Как передает Report, об этом сообщает министерство здравоохранения.

По данным минздрава, за последние 24 часа медики в Италии выявили 18 040 случаев инфицирования COVID-19. В общей сложности, с начала эпидемии в Италии было зафиксировано 2 009 317 подтвержденных случаев COVID-19, из них активные - 593 632.

За сутки скончались 505 пациентов с коронавирусом, всего с начала эпидемии умерли 70 900 человек, а излечились 1 344 785 заболевших.

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