​Число случаев коронавируса в Индии превысило сто тысяч

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Индии за сутки возросло на более чем 4.9 тысячи и составляет 101 139.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 58 802 человека. Выздоровели после коронавируса 39 173 человека (2 350 за сутки), умерли 3 163 человека (134 за сутки).

Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 35 058 случаев заражения (2 005 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 11 760 заболевших (536 за сутки). На третье место вышел Гуджарат, самый западный штат Индии, 11 745 случаев (366 за сутки).