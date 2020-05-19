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Число случаев коронавируса в Индии превысило сто тысяч

​Число случаев коронавируса в Индии превысило сто тысяч

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Индии за сутки возросло на более чем 4.9 тысячи и составляет 101 139.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 58 802 человека. Выздоровели после коронавируса 39 173 человека (2 350 за сутки), умерли 3 163 человека (134 за сутки).

Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 35 058 случаев заражения (2 005 за сутки). На втором месте штат Тамилнад11 760 заболевших (536 за сутки). На третье место вышел Гуджарат, самый западный штат Индии, 11 745 случаев (366 за сутки).

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