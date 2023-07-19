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Число случаев инфицирования лихорадкой денге в странах Америки достигло почти 3 млн

Число случаев инфицирования лихорадкой денге в странах Америки достигло почти 3 млн Число случаев заболевания лихорадкой денге в странах Америки достигло с начала года почти 3 млн, 1,3 тыс. человек умерли.
Другие страны
19 июля 2023 г. 20:25
Число случаев инфицирования лихорадкой денге в странах Америки достигло почти 3 млн

Число случаев заболевания лихорадкой денге в странах Америки достигло с начала года почти 3 млн, 1,3 тыс. человек умерли.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Из общего числа случаев денге, зафиксированных к 1 июля 2023 года (2 997 097 случаев), 45% были лабораторно подтверждены, и из них 0,13% были отнесены к серьезной форме денге", - отмечается в сообщении. Показатель за минувшее полугодие больше, чем за весь 2022 год - тогда было зарегистрировано 2,8 млн случаев заболевания. При этом уточняется, что речь идет исключительно о данных, собираемых региональным бюро ВОЗ для стран Америки.

Как сообщает организация, наибольшее число случаев инфицирования отмечено в 2023 году в Бразилии, Перу и Боливии. ВОЗ оценивает как высокий риск распространения лихорадки в регионе, однако не рекомендует вводить ограничения на поездки в затронутые вспышкой страны или на торговлю с ними.

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Вирус переносят комары вида Aedes aegypti.

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