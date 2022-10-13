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Число случаев холеры в Ливане достигло 26, один человек умер

Число случаев холеры в Ливане достигло 26, один человек умер Число случаев заражения холерным вибрионом выросло в Ливане за сутки на восемь и достигло 26.
Другие страны
13 октября 2022 г. 05:38
Число случаев холеры в Ливане достигло 26, один человек умер

Число случаев заражения холерным вибрионом выросло в Ливане за сутки на восемь и достигло 26.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство здравоохранения республики.

Также 12 октября был зафиксирован первый летальный исход. Один из инфицированных пациентов умер на севере Ливана.

"Несмотря на все принимаемые властями меры по борьбе с распространением холеры, число заболевших растет с каждым днем", - говорится в отчете.

Глава профсоюза врачей Юсеф Баххаш заявил, что холера пришла в Ливан из Сирии, где наблюдается ее массовая вспышка. Он считает переносчиками инфекции беженцев.

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