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Число случаев COVID-19 во Франции за сутки выросло более чем на 58 тысяч

Число случаев COVID-19 во Франции за сутки выросло более чем на 58 тысяч Более 58 тысяч заболевших коронавирусом зарегистрировано во Франции за прошедшие сутки.
Другие страны
5 ноября 2020 г. 21:40
Число случаев COVID-19 во Франции за сутки выросло более чем на 58 тысяч

Более 58 тысяч заболевших коронавирусом зарегистрировано во Франции за прошедшие сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) страны Жером Саломон.

Отметим, что это является рекордным показателем.

"Ежедневно вы получаете информацию о числе людей, которые накануне получили положительные результаты (теста на COVID-19 - ред.). Эти люди заразились как минимум неделю назад… 58 046 человек получили положительные результаты теста вчера", - сказал Саломон на брифинге в четверг.

Он отметил, что каждую неделю во Франции проводится более 2 млн тестов на коронавирус. По словам Саломона, свыше 20% тестов дают положительный результат.

За сутки во Франции были госпитализированы около 3 тыс заболевших, 447 пациентов поступили в реанимацию, сказал глава Генеральной дирекции здравоохранения.

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