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Число случаев COVID-19 в Южной Корее растет из-за распространения субварианта "омикрона"

Число случаев COVID-19 в Южной Корее растет из-за распространения субварианта "омикрона" В Южной Корее наблюдается рост заболеваемости COVID-19, которая за прошедшие сутки превысила 73 тыс. новых случаев.
Другие страны
19 июля 2022 г. 10:21
Число случаев COVID-19 в Южной Корее растет из-за распространения субварианта омикрона

В Южной Корее наблюдается рост заболеваемости COVID-19, которая за прошедшие сутки превысила 73 тыс. новых случаев.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает информагентство Yonhap.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за минувшие сутки в стране зарегистрировано 73 582 новых случая заражения COVID-19, 12 человек скончались.

Днем ранее было зарегистрировано 26 299 случаев коронавируса, в воскресенье - 40 342 заболевших, а в субботу - 41 310.

С конца июня в стране наблюдается заметный рост числа случаев инфицирования, связанный с распространением субварианта штамма "омикрон" BA.5.

Органы здравоохранения Южной Кореи заявили, что число ежедневных случаев COVID-19 в стране может вырасти до более чем 200 тыс. в следующем месяце.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, правительство рекомендовало сделать четвертую прививку от COVID-19 людям в возрасте 50 лет и старше, а также гражданам в возрасте 18 лет и старше, имеющим сопутствующие заболевания.

К концу июля правительство планирует увеличить до 10 тыс. число центров по лечению COVID-19, где люди могут сдать анализы на коронавирус, получить индивидуальную медицинскую помощь и противовирусные препараты.

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Версия на английском языке S. Korea reports growth in new COVID-19 cases as omicron subvariant spreads

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