​Число случаев COVID-19 в Узбекистане выросло до 2039

Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане выросло на 22 и достигло 2 039.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В четверг число зарегистрированных случаев COVID-19 составляло 2 017, девять пациентов скончались, 1 133 выздоровели.

"По состоянию на 30 апреля 2020 года 23:00 (22:00 бакинское время) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2 039", - говорится в сообщении минздрава в его канале в Telegram.