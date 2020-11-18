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Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 161 тысячу

Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 161 тысячу Медики в Соединенных Штатах за минувшие 24 часа зафиксировали 161 934 новых случая заражения
Другие страны
18 ноября 2020 г. 18:02
Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 161 тысячу

Более 161 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончалась еще 1 707 человек. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, медики в Соединенных Штатах за минувшие 24 часа зафиксировали 161 934 новых случая заражения.

По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 11 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 248 тысяч человек. Выздоровели более четырех миллионов заразившихся.

Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 55 миллионов человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся.

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