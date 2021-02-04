Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 119 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 119 тысяч, зафиксировано более 3,7 тысячи летальных случаев.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 119 тысяч, зафиксировано более 3,7 тысячи летальных случаев.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 119 235 случаев заболевания COVID-19 в США и 3 796 летальных случаев.

С начала эпидемии коронавирусом в США заразились более 26 миллионов человек, скончались более 450 тысяч пациентов.