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Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 224 тысячи

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 224 тысячи Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки превысило 224 тысячи, скончались еще 2 768 человек.
Другие страны
11 декабря 2020 г. 20:08
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 224 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки превысило 224 тысячи, скончались еще 2 768 человек.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в США зарегистрированы 224 452 новых случаев заболевания COVID-19. В общей сложности в США зарегистрировали почти 15,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 292 тысяч пациентов. Излечились более 5,9 миллиона заболевших.

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