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Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 150 тысяч

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 150 тысяч За прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 150 092 новых случая заражения COVID-19
Другие страны
28 декабря 2020 г. 15:47
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 150 тысяч
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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 150 тысяч, скончались 1 209 человек. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 150 092 новых случая заражения COVID-19.

На прошлой неделе университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев.

Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 19,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 333 тысяч заразившихся.

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