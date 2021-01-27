Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 142 тысячи

Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за минувшие сутки на 142 тысячи, было зарегистрировано 3 990 смертей.

Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за минувшие сутки на 142 тысячи, было зарегистрировано 3 990 смертей.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, в США за прошедшие 24 часа COVID-19 выявлен у 142 511 человек.

С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 25 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 425 тысяч человек.