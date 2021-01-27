О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 142 тысячи

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 142 тысячи Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за минувшие сутки на 142 тысячи, было зарегистрировано 3 990 смертей.
Другие страны
27 января 2021 г. 18:40
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 142 тысячи

Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за минувшие сутки на 142 тысячи, было зарегистрировано 3 990 смертей.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, в США за прошедшие 24 часа COVID-19 выявлен у 142 511 человек.

С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 25 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 425 тысяч человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Помощник президента представил коллективу нового министра
Помощник президента представил коллективу нового министра
27 января 2021 г. 11:37
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
25 января 2021 г. 11:53
Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне
Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне
25 января 2021 г. 10:15
МВД в прошлом году обезвредило три группировки, торговавшие людьми
МВД в прошлом году обезвредило три группировки, торговавшие людьми
25 января 2021 г. 09:52
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
22 января 2021 г. 17:21
ВБ продлил программу партнерства с Азербайджаном
ВБ продлил программу партнерства с Азербайджаном
22 января 2021 г. 16:26
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
22 января 2021 г. 15:45
Самед Сеидов: Мы впервые едем на сессию ПАСЕ как восстановившая свою территориальную целостность страна
Самед Сеидов: Мы впервые едем на сессию ПАСЕ как восстановившая свою территориальную целостность страна
21 января 2021 г. 16:51
Удо Штайнбах: В ходе карабахской войны международное сообщество показало, что у него своя повестка дня
Удо Штайнбах: В ходе карабахской войны международное сообщество показало, что у него своя повестка дня
21 января 2021 г. 16:38
Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
21 января 2021 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi