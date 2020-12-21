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Число случаев COVID-19 в США выросло почти на 190 тысяч за сутки

Число случаев COVID-19 в США выросло почти на 190 тысяч за сутки В США за минувшие 24 часа зафиксировали 189 099 новых случаев заражения
Другие страны
21 декабря 2020 г. 17:15
Число случаев COVID-19 в США выросло почти на 190 тысяч за сутки

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось почти на 190 тысяч, скончались еще свыше 1,5 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, в США за минувшие 24 часа зафиксировали 189 099 новых случаев заражения и 1 509 летальных исхода.
С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 17,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 317 тысяч человек.

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