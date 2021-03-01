Число случаев COVID-19 в США выросло на 51 тысячу за сутки

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 51 тысячу, скончались свыше 1 тысячи человек.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 51 тысячу, скончались свыше 1 тысячи человек.

Как передает Report, это следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие 24 часа в США медики зафиксировали 51 204 новых случая заболевания COVID-19 и 1 097 летальных исходов.

Общее число заболевших COVID-19 в США с начала эпидемии достигло 28 605 937, скончались 513 092 пациента с диагностированным COVID-19.