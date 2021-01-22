Число случаев COVID-19 в США выросло на 188,9 тысячи за сутки

Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 188,9 тысячи, было зафиксировано 3,9 тысячи летальных исходов.
Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, в США за последние 24 часа коронавирусом заразились 188 952 человека, скончались 3 955 инфицированных.
Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности медики зарегистрировали в США 24,6 миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 410 тысяч смертей.