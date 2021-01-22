О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число случаев COVID-19 в США выросло на 188,9 тысячи за сутки

Число случаев COVID-19 в США выросло на 188,9 тысячи за сутки Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 188,9 тысячи, было зафиксировано 3,9 тысячи летальных исходов.
Другие страны
22 января 2021 г. 20:28
Число случаев COVID-19 в США выросло на 188,9 тысячи за сутки

Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 188,9 тысячи, было зафиксировано 3,9 тысячи летальных исходов.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, в США за последние 24 часа коронавирусом заразились 188 952 человека, скончались 3 955 инфицированных.

Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности медики зарегистрировали в США 24,6 миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 410 тысяч смертей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
22 января 2021 г. 17:21
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
22 января 2021 г. 15:45
В Азербайджане втрое сокращается пошлина за нотариальное заверение документов 
В Азербайджане втрое сокращается пошлина за нотариальное заверение документов 
22 января 2021 г. 15:39
При несогласии гражданина выписавший штраф чиновник будет оштрафован
При несогласии гражданина выписавший штраф чиновник будет оштрафован
22 января 2021 г. 13:20
Решение о возобновлении очных занятий в вузах будет принято позднее
Решение о возобновлении очных занятий в вузах будет принято позднее
22 января 2021 г. 12:51
Сотрудник Агентства по разминированию подорвался на мине в Джабраиле
Сотрудник Агентства по разминированию подорвался на мине в Джабраиле
22 января 2021 г. 12:21
Кабмин: Школы в Азербайджане откроются 1 февраля
Кабмин: Школы в Азербайджане откроются 1 февраля
22 января 2021 г. 12:06
Президент: Все документы и договоренности между Туркменистаном и Азербайджаном выполняются
Президент: Все документы и договоренности между Туркменистаном и Азербайджаном выполняются
21 января 2021 г. 20:15
Бердымухамедов: Совместная работа на месторождении Достлуг будет успешной и эффективной
Бердымухамедов: Совместная работа на месторождении "Достлуг" будет успешной и эффективной
21 января 2021 г. 14:43
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
21 января 2021 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi