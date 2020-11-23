Число случаев COVID-19 в США к февралю 2021 года может удвоиться

К концу января следующего года количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США может увеличиться почти вдвое, если власти не будут предпринимать дополнительные меры по ужесточению эпидемиологического контроля.

К концу января следующего года количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США может увеличиться почти вдвое, если власти не будут предпринимать дополнительные меры по ужесточению эпидемиологического контроля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к таким выводам пришли ученые, статью с результатами подсчетов которых опубликовал научный журнал Scientific Reports.

"Наши расчеты показывают, что даже небольшое усиление мер социального дистанцирования очень сильно повлияет на общее количество случаев заражений COVID-19 в ближайшие три месяца. Даже если карантинные меры удастся реализовать лишь наполовину и вернуться к тем подходам по борьбе с эпидемией, которые соблюдались в августе, количество заражений можно снизить на 5 млн", – считает один из авторов статьи, профессор Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) Рафаэль Томадсен.

США занимают первое место в мире как по числу зараженных, так и по количеству смертей от COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в стране коронавирусом нового типа заразилось более 12 млн человек, почти 257 тыс. умерли от COVID-19. Летом скорость распространения инфекции несколько снизилась, однако осенью она опять начала расти, на минувших выходных достигнув отметки в 140-175 тыс. заразившихся за день.