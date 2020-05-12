​Число случаев COVID-19 в Швейцарии выросло до 30 380

Количество вывленных случаев заражения COVID-19 за сутки в Швейцарии составило 36, всего с момента вспышки в стране заболели 30 380 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

По данным на 12 мая, за сутки в стране было зарегистрировано всего 36 выявленных случаев заражения (39 накануне), скончалось 18 человек. Таким образом, общее число заболевших составило 30 344 человек, скончались 1 561 человек.

Как отмечается, всего в стране проведено 316 852 тестов (4039 за сутки) на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 11%. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5463 заболевших), Женева (5163 человека), Цюрих (3444 человека) и Тичино (3233 человека).