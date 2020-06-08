​Число случаев COVID-19 в Саудовской Аравии за сутки побило рекорд

Число новых случаев заболевания коронавирусом в Саудовской Аравии резко пошло вверх, составив рекордные 3 369 за сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник минздрав королевства в социальной сети Twitter.

"Общее число инфицированных с начала пандемии возросло до 105 283 после того, как за сутки заболели 3 369 человек. При этом выздоровели 74 524 заразившихся, зафиксированы 746 летальных исходов после того, как за сутки умерли 34 человека", - говорится в сообщении минздрава.

Напомним, что в конце мая власти Саудовской Аравии объявили о смягчении ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, в том числе сократили комендантский час по всей стране, открылись магазины и торговые центры, возобновились пятничные намазы в мечетях по всему королевству, за исключением Мекки. Однако после того, как число заболевших снова поползло наверх, в минувшую пятницу саудовские власти решили ввести комендантский час с 6.00 до 15.00 во втором по величине городе королевства Джидде начиная с субботы на две недели.