Число случаев COVID-19 в Португалии превысило 37 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Португалии превысило 37 тысяч

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

За сутки были зафиксированы 346 новых случаев, общее число зараженных достигло 37 036. Число летальных исходов возросло на три, в общей сложности скончались 1 520 человек. С начала вспышки COVID-19 в Португалии излечились 22 852 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.