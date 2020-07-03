О нас
Report Georgia

Число случаев COVID-19 в Молдове превысило 17,4 тысячи

Число случаев COVID-19 в Молдове превысило 17,4 тысячи Число случаев COVID-19 в Молдове превысило 17,4 тысячи
Другие страны
0
3 июля 2020 г. 20:23
Число случаев COVID-19 в Молдове превысило 17,4 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдове за сутки выросло на 295, до 17 445, всего с начала пандемии умерли 572 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения.

"Сегодня в Молдове было зарегистрировано 295 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 17 445. Всего 10,09 тысячи человек были вылечены, а 572 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 28 055
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 28 055
3 июля 2020 г. 20:50
ВОЗ призвала жителей стран с ростом случаев COVID-19 оставаться дома
ВОЗ призвала жителей стран с ростом случаев COVID-19 оставаться дома
3 июля 2020 г. 20:36
В Москве задержана замглавы Минобрнауки Лукашевич
В Москве задержана замглавы Минобрнауки Лукашевич
3 июля 2020 г. 19:55
Супруга Зеленского выздоровела от коронавируса
Супруга Зеленского выздоровела от коронавируса
3 июля 2020 г. 19:42
Глава МИД Пакистана заразился коронавирусом
Глава МИД Пакистана заразился коронавирусом
3 июля 2020 г. 19:32
В Японии число заразившихся COVID-19 превысило 20 тысяч
В Японии число заразившихся COVID-19 превысило 20 тысяч
3 июля 2020 г. 17:04
Из-за серии взрывов на фабрике фейерверков в Турции погибли четверо - ОБНОВЛЕНО
Из-за серии взрывов на фабрике фейерверков в Турции погибли четверо - ОБНОВЛЕНО
3 июля 2020 г. 17:03
В Пакистане в результате ДТП погибли 29 человек
В Пакистане в результате ДТП погибли 29 человек
3 июля 2020 г. 16:39
В Швейцарии еще 134 человека заболели COVID-19
В Швейцарии еще 134 человека заболели COVID-19
3 июля 2020 г. 15:30
Назначен новый премьер Франции
Назначен новый премьер Франции
3 июля 2020 г. 14:48

Последние новости

20:50
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 28 055 Другие страны
20:36
ВОЗ призвала жителей стран с ростом случаев COVID-19 оставаться дома Другие страны
20:23
Число случаев COVID-19 в Молдове превысило 17,4 тысячи Другие страны
20:04
ФотоВ Имишли произошло ДТП, есть пострадавший Происшествия
19:55
В Москве задержана замглавы Минобрнауки Лукашевич Другие страны
19:42
Супруга Зеленского выздоровела от коронавируса Другие страны
19:32
Глава МИД Пакистана заразился коронавирусом Другие страны
19:19
Главный редактор излечился от коронавируса Происшествия
19:06
Помощник президента обратился к гражданам Здравоохранение
19:02
Мосбиржа запускает торги иностранными акциями Финансы
18:56
Казахстанцам временно запретили въезд в Турцию Туризм
18:46
Обнародовано число скончавшихся от коронавируса в Нахчыване Здравоохранение
18:23
Приступили к доставке лекарств лечащимся дома больным коронавирусом Здравоохранение
18:21
Великобритания выиграла аукцион на покупку OneWeb ИКТ
18:13
TƏBİB: Показатель заражения среди всего медперсонала составляет 8% Здравоохранение