Число случаев COVID-19 в Молдове превысило 17,4 тысячи

Число случаев COVID-19 в Молдове превысило 17,4 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдове за сутки выросло на 295, до 17 445, всего с начала пандемии умерли 572 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения.

"Сегодня в Молдове было зарегистрировано 295 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 17 445. Всего 10,09 тысячи человек были вылечены, а 572 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.