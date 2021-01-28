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Число случаев COVID-19 в мире превысило сто миллионов

Число случаев COVID-19 в мире превысило сто миллионов Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 100 миллионов, свыше 2,1 миллиона человек скончались.
Другие страны
28 января 2021 г. 20:46
Число случаев COVID-19 в мире превысило сто миллионов

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 100 миллионов, свыше 2,1 миллиона человек скончались.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По информации ВОЗ, количество заражений во всем мире достигло 100 200 107, скончался 2 158 761 пациент с коронавирусом.

Согласно данным ВОЗ, лидером по числу инфицированных остаются США - более 25 миллионов. На втором месте Индия (более 10 миллионов), на третьем - Бразилия (около 9 миллионов), на четвертом - Россия (более 3,7 миллиона), на пятом - Великобритания (более 3,6 миллиона).

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