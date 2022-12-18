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Число случаев COVID-19 в мире превысило 652,8 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 652,8 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 652,85 млн.
Другие страны
18 декабря 2022 г. 10:57
Число случаев COVID-19 в мире превысило 652,8 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 652,85 млн.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,66 млн человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 855,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 324 человека, в Индии - 377, во Франции - 2 445, в Бразилии - 3 213, в Германии - 1 906.

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