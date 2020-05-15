​Число случаев COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 4,5 миллиона.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Согласно данным, число случаев заражения в мире составляет 4 500 476. После заражения COVID-19 скончались 304 631 человек.

Количество выздоровевших уже превысило отметку в 1,6 миллиона.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.