​Число случаев COVID-19 в Ираке превысило 15 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ираке превысило 15 тысяч после регистрации в среду 1 146 случаев инфицирования за сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

"В лабораториях министерства здравоохранения и окружающей среды зарегистрировано 1 146 случаев заражения за сутки… 383 случая выздоровления и 34 случая со смертельным исходом", - говорится в опубликованном в Facebook заявлении ведомства.

С момента начала распространения эпидемии заболевание выявлено у 15 414 человек, выздоровели 6 214 пациента, скончались 426.