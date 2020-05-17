​Число случаев COVID-19 в Германии за сутки выросло на 583

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Германии за сутки возросло на 583, еще 33 пациента скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

С начала эпидемии в стране выявлено 174 355 случаев заражения коронавирусом нового типа, 7 914 человек с диагнозом COVID-19 скончались, 153,4 тысячи заразившихся вылечились.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (45 427), Северном Рейне-Вестфалии (36 286) и Баден-Вюртемберге (33 950). В Берлине зафиксировано 6 447 случаев заражения.