Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 125

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло за сутки на четверть - до 125, заражены 3554 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал CGTN.

"Двадцать пять новых смертей и 840 новых случаев коронавируса зафиксированы в провинции Хубэй", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее комитет провинции по здравоохранению сообщал, что число скончавшихся от нового типа коронавируса в Хубэе, эпицентре вспышки, достигло 100 человек, зараженных – 2714.