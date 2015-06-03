Число школ, закрытых из-за вируса MERS в Южной Корее, выросло до 544

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Число школ в Южной Корее, закрытых для предотвращения распространения коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ/MERS), увеличилось до 544.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает южнокорейское министерство образования.

Большинство из закрытых школ, 439 образовательных учреждения, расположены в провинции Кёнгидо. Остальные - в провинциях Чхунчхон-Пукто и Чхунчхон-Намдо. В столице Южной Кореи Сеуле закрыты шесть школ. Утром в среду сообщалось о закрытии только 200 образовательных учреждений.

К настоящему времени в Южной Корее вирус MERS подтвержден у 30 человек. В понедельник в результате заражения коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ/MERS) в Южной Корее скончались два человека. Число людей, которым рекомендован карантин из-за риска заболевания, выросло до 1300 человек.