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    Число школ, закрытых из-за вируса MERS в Южной Корее, выросло до 544

    В столице Южной Кореи Сеуле закрыты шесть школ

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Число школ в Южной Корее, закрытых для предотвращения распространения коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ/MERS), увеличилось до 544.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает южнокорейское министерство образования.

    Большинство из закрытых школ, 439 образовательных учреждения, расположены в провинции Кёнгидо. Остальные - в провинциях Чхунчхон-Пукто и Чхунчхон-Намдо. В столице Южной Кореи Сеуле закрыты шесть школ. Утром в среду сообщалось о закрытии только 200 образовательных учреждений.

    К настоящему времени в Южной Корее вирус MERS подтвержден у 30 человек. В понедельник в результате заражения коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ/MERS) в Южной Корее скончались два человека. Число людей, которым рекомендован карантин из-за риска заболевания, выросло до 1300 человек. 

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