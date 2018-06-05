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    Число разрушенных лавой домов на острове Гавайи возросло до 117

    Ранее сообщалось о 87 уничтоженных строениях

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Число домов и построек, разрушенных потоками лавы, образовавшимися в результате извержения вулкана Килауэа на острове Гавайи, входящем в состав одноименного американского штата в Тихом океане, возросло до 117.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

    Ранее сообщалось о 87 уничтоженных строениях. По данным агентства, несколько тысяч человек были эвакуированы в округе Пуна, рядом с которым расположен вулкан.

    Извержение вулкана Килауэа началось 3 мая и сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9.

    Власти штата 9 мая объявили округ Пуна, близ которого расположен вулкан, зоной стихийного бедствия.

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