Число разрушенных лавой домов на острове Гавайи возросло до 117

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Число домов и построек, разрушенных потоками лавы, образовавшимися в результате извержения вулкана Килауэа на острове Гавайи, входящем в состав одноименного американского штата в Тихом океане, возросло до 117.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

Ранее сообщалось о 87 уничтоженных строениях. По данным агентства, несколько тысяч человек были эвакуированы в округе Пуна, рядом с которым расположен вулкан.

Извержение вулкана Килауэа началось 3 мая и сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9.

Власти штата 9 мая объявили округ Пуна, близ которого расположен вулкан, зоной стихийного бедствия.