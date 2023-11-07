Число раненых военных США при ударах по базам на Ближнем Востоке выросло до 45

Число американских военнослужащих, пострадавших при атаках по базам США на Ближнем Востоке, увеличилось до 45 человек.

Число американских военнослужащих, пострадавших при атаках по базам США на Ближнем Востоке, увеличилось до 45 человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

"По меньшей мере 45 американцев получили незначительные ранения или потенциальные травмы головного мозга", - говорится в публикации.

Отмечается, что около 24 военных остаются под наблюдением врачей после полученных черепно-мозговых травм, еще 21 получил незначительные ранения.

Согласно заявлению "Исламского сопротивления Ирака", опубликованному порталом Masrawy, боевики шиитских вооруженных формирований 6 ноября нанесли удары по четырем базам США, две из которых находятся в Сирии, а другие две - в Ираке.