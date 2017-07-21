Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Число раненых в ходе беспорядков в Израиле возросло до 377 человек. В городе продолжаются столкновения разгневанных мусульман с полицией.

Как передает Report, по последним данным, в результате стычек погибли три человека.

В подстрекательстве к беспорядкам правоохранители обвиняют проповедников. В частности, муфтий Иерусалима якобы призвал верующих не проходить через рамки металлодетектеров, установленных на входах в мечеть.