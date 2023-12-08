Число рабочих мест в США в ноябре выросло на 199 тысяч

В ноябре 2023 года количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 199 тысяч.

В ноябре 2023 года количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 199 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Минтруда страны.

Эксперты в среднем ожидали повышения на 180 тысяч, сообщает Trading Economics.

Уровень безработицы в США в ноябре снизился до 3,7% с 3,9% месяцем ранее, обновив минимум с июля. Аналитики не ожидали изменения показателя.

В частном секторе количество рабочих мест в прошлом месяце выросло на 150 тысяч, в государственном - на 49 тысяч.

Число рабочих мест в сфере здравоохранения повысилось на 77 тысяч, в сфере досуга и отдыха - на 40 тысяч, в соцобеспечении - на 16 тысяч, в сфере информационных услуг - на 10 тысяч. В производственной сфере занятость увеличилась на 28 тысяч благодаря окончанию забастовок в автомобилестроительной отрасли. Тем временем в ритейле число рабочих мест упало на 38 тысяч, в складской и транспортной отрасли - на 5 тысяч.