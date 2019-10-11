Число пропавших из-за урагана "Дориан" превышает тысячу человек

Власти Багамских островов ведут поиски 1208 человек, которые считаются пропавшими без вести в результате прохода урагана "Дориан" над регионом в сентябре. Ранее сообщалось о более 600 пропавших.

Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на данные руководства страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что число жертв стихии достигло 60 человек. Материальный ущерб оценивается более чем в $573 млн. На островах были повреждены или разрушены около 13 тыс. строений, а также затоплены обширные территории.