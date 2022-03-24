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Число прибывших в Польшу из Украины беженцев превысило 2,2 млн

Число прибывших в Польшу из Украины беженцев превысило 2,2 млн Число украинских беженцев, которые прибыли в Польшу с начала военной операции в Украине, превысило 2,2 млн.
Другие страны
24 марта 2022 г. 12:03
Число прибывших в Польшу из Украины беженцев превысило 2,2 млн

Число украинских беженцев, которые прибыли в Польшу с начала военной операции в Украине, превысило 2,2 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг в Twitter пограничная охрана республики.

"С 24 февраля в Польшу из Украины приехали 2,2 млн человек", - информировала служба. "Вчера, 23 марта, сотрудники погранохраны оформили 30 тыс. приезжающих, что на 2,5% меньше в сравнении с показателями днем ранее (31 тыс.). Сегодня до 07:00 - 6,8 тыс., рост на 15%", - указано в сообщении.

"Из Польши в Украину с 24 февраля выехали 296 тыс. человек", - подчеркнули пограничники.

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