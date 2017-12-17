Число прибывших в ФРГ в 2017 году беженцев не превысит 200 тыс.

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Общее число соискателей убежища, которые прибывают в ФРГ в текущем году, не превысит 200 тыс., что станет самым низким показателем с начала миграционного кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер в интервью газете Bild am Sonntag, которое было опубликовано в воскресенье.

"По состоянию на ноябрь было зарегистрировано 173 тыс. Думаю, к концу года их окажется меньше 200 тыс.", - сказал глава ведомства.

Миграционный кризис начался в 2015 году, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель открыла границы для сирийских беженцев. В том году в страну прибыли 890 тыс. соискателей убежища, в 2016 году - 280 тыс.