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Число преступлений в Японии выросло впервые с 2004 года

Число преступлений в Японии выросло впервые с 2004 года Число уголовных преступлений за последний год увеличилось в Японии впервые за последние 19 лет, а количество правонарушений в киберпространстве и издевательств над детьми вышло на рекордный уровень.
Другие страны
20 декабря 2024 г. 07:27
Число преступлений в Японии выросло впервые с 2004 года

Число уголовных преступлений за последний год увеличилось в Японии впервые за последние 19 лет, а количество правонарушений в киберпространстве и издевательств над детьми вышло на рекордный уровень.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается в "Белой книге" по преступности, одобренной на заседании кабинета министров Японии.

За минувший год, говорится в документе, в Японии по подозрению в совершении уголовных преступлений было арестовано почти 270 тыс. человек - примерно на 20 тыс. больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Это стало первым ростом такого показателя с 2004 года.

Особенно заметен, говорится в "Белой книге", скачок преступлений, связанных со сферой компьютеров и интернета, а также случаев жестокого обращения с детьми. Их число вышло на самый высокий уровень с начала ведения такой статистики в 2000-х годах. В докладе указывается также на рост преступности среди женщин, связанной в основном с кражами, в том числе в магазинах.

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