Число пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева выросло до 36

Число пострадавших в результате штурма резиденции экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева увеличилось до 36.
Как передаёт Report, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав Кыргызстана.
"На 00:55 (22:55 GMT+4) в организации здравоохранения всего поступили 36 пострадавших, из них 15 - сотрудники силовых структур, с различными травмами", - говорится в сообщении.
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В результате штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше пострадали по меньшей мере 15 человек, их доставили в больницы.
Как передает Report, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав Киргизии.
«На 23:25 (21:25 по бакинскому времени) всего в больницах находятся 15 пострадавших с различными травмами», — сказали в ведомстве.
Ранее в Киргизии началась операция по задержанию Атамбаева. Позднее появились сообщения, что экс-президент Киргизии задержан во время штурма его резиденции в Кой-Таше.
В то же время дочь Атамбаева, Алия Шагиева, опровергла данные о задержании её отца.
По её словам, Атамбаев «никуда не сбегал, никто его не задержал».
На фоне происходящих в стране событий действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и отправился в Бишкек.
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