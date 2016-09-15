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    Число пострадавших во время шествия в Париже выросло до 12 человек

    На данный момент известно также о 15 задержанных.

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Число пострадавших в ходе завершающейся в четверг в Париже манифестации противников реформы трудового законодательства выросло 12 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

    Ранее сообщалось о шести пострадавших, в том числе пяти стражах правопорядка. По разным данным, в акциях протеста приняли участие от 78 тысяч до 170 тысяч человек.

    По данным агентства, среди пострадавших – четыре демонстранта и восемь полицейских. 

    На данный момент известно также о 15 задержанных.

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