Число пострадавших в железнодорожной катастрофе в Пакистане увеличилось до 90

Число пострадавших в результате железнодорожной катастрофы, произошедшей на юге Пакистана в воскресенье, увеличилось до 90 человек.

Число пострадавших в результате железнодорожной катастрофы, произошедшей на юге Пакистана в воскресенье, увеличилось до 90 человек.

Как передает Report , об этом пишет Associated Press.

Ранее сообщалось о 30 погибших и 60 раненых. В полиции заявили о завершении спасательной операции, отметив, что среди погибших и пострадавших были женщины и дети.

Скорый поезд, следовавший из Карачи в Абботтабад, потерпел крушение в районе города Навабшах (провинция Синд). Всего с рельсов сошли десять вагонов. Движение по главной железнодорожной колее в этом районе перекрыто.

Министр железных дорог Пакистана Хаваджа Саад Рафик заявил, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность или диверсия, но обстоятельства случившегося еще предстоит определить.