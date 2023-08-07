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Число пострадавших в железнодорожной катастрофе в Пакистане увеличилось до 90

Число пострадавших в железнодорожной катастрофе в Пакистане увеличилось до 90 Число пострадавших в результате железнодорожной катастрофы, произошедшей на юге Пакистана в воскресенье, увеличилось до 90 человек.
Другие страны
7 августа 2023 г. 03:20
Число пострадавших в железнодорожной катастрофе в Пакистане увеличилось до 90

Число пострадавших в результате железнодорожной катастрофы, произошедшей на юге Пакистана в воскресенье, увеличилось до 90 человек.

Как передает Report, об этом пишет Associated Press.

Ранее сообщалось о 30 погибших и 60 раненых. В полиции заявили о завершении спасательной операции, отметив, что среди погибших и пострадавших были женщины и дети.

Скорый поезд, следовавший из Карачи в Абботтабад, потерпел крушение в районе города Навабшах (провинция Синд). Всего с рельсов сошли десять вагонов. Движение по главной железнодорожной колее в этом районе перекрыто.

Министр железных дорог Пакистана Хаваджа Саад Рафик заявил, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность или диверсия, но обстоятельства случившегося еще предстоит определить.

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