В Каталонии число пострадавших при столкновениях с полицией возросло до 761 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Количество пострадавших при столкновениях с полицией в Каталонии в день проведения референдума о независимости возросло до 761.
Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения автономии.
"В общей сложности 761 человеку понадобилась медицинская помощь", — говорится в сообщении министерства в Twitter.
***20:15
Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ До 500 человек возросло число раненных в столкновениях полиции и сторонников референдума в Каталонии.
Как передает Report, об этом сообщают власти региона.
Жители Каталонии получили травмы от резиновых пуль и дубинок в ходе беспорядков.
Ранее сообщалось об 11 пострадавших испанских полицейских.
Голосование продолжается. Испанским властям удалось закрыть более 90 участков. СМИ сообщают, что сторонники референдума вынесли урны для голосования на улицы.
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