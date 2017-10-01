В Каталонии число пострадавших при столкновениях с полицией возросло до 761 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Количество пострадавших при столкновениях с полицией в Каталонии в день проведения референдума о независимости возросло до 761.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения автономии.

"В общей сложности 761 человеку понадобилась медицинская помощь", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

***20:15

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ До 500 человек возросло число раненных в столкновениях полиции и сторонников референдума в Каталонии.

Как передает Report, об этом сообщают власти региона.

Жители Каталонии получили травмы от резиновых пуль и дубинок в ходе беспорядков.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших испанских полицейских.

Голосование продолжается. Испанским властям удалось закрыть более 90 участков. СМИ сообщают, что сторонники референдума вынесли урны для голосования на улицы.