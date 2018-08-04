Число пострадавших в стычках на границе Газы возросло до 220 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с военными Израиля на границе сектора Газа, составило 220 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель местного Министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

"Сегодня на восточных границах анклава погиб 25-летний палестинец и ещё 220 человек получили ранения различной степени тяжести", — заявил аль-Кидра.

Боевые столкновения продолжают четырёхмесячную череду протестных акций под общим названием "Великий марш возвращения". Отметим, согласно заявлениям палестинской стороны, погибший 25-летний житель сектора Газа стал 156-й жертвой столкновений местного населения с израильскими военными.

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Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Один палестинец погиб и более 100 получили ранения в ходе столкновений с израильскими военными, проходящих с утра пятницы в приграничных районах блокированного сектора Газа с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привело агентство ВАФА со ссылкой на представителей палестинского министерства здравоохранения.

По их словам, "один палестинец погиб, получив смертельное ранение в столкновениях с израильтянами восточнее города Газа". По словам медиков, "на настоящий момент огнестрельные ранения получили 127 арабов, участвующих в протестных акциях, которые наиболее интенсивно проходят в восточной и южной зонах приграничной полосы". Противостояние продолжается восточнее района Зейтун, одного из пригородов административной столицы анклава - города Газа, а также в районах сектора близ населенного пункта Хан-Юнис.

Медики сообщили, что сотни человек получили сильные отравления газом, которые полиция применяет для рассеивания арабов, вышедших на демонстрации к границе с Израилем в рамках "Марша возвращения".