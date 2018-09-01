Число пострадавших в столкновениях в секторе Газа палестинцев увеличилось до 240

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В столкновениях с израильскими военными в секторе Газа ранены по меньшей мере 240 палестинцев. Об этом заявил пресс-секретарь Минздрава Палестины Ашраф аль-Кидра, передает Report.

«По состоянию на 21.30, на восточных границах сектора Газа в столкновениях с израильской армией получили ранения 240 палестинцев», — заявил аль-Кидра.

По его словам, 82 палестинца были госпитализированы, среди них один ребёнок, сообщает РИА Новости. Он добавил, что в результате столкновений пострадали три сотрудника минздрава. Ранее сообщалось о 180 пострадавших.