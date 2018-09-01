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    Число пострадавших в столкновениях в секторе Газа палестинцев увеличилось до 240

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/  В столкновениях с израильскими военными в секторе Газа ранены по меньшей мере 240 палестинцев. Об этом заявил пресс-секретарь Минздрава Палестины Ашраф аль-Кидра, передает Report. 

    «По состоянию на 21.30, на восточных границах сектора Газа в столкновениях с израильской армией получили ранения 240 палестинцев», — заявил аль-Кидра. 

    По его словам, 82 палестинца были госпитализированы, среди них один ребёнок, сообщает РИА Новости. Он добавил, что в результате столкновений пострадали три сотрудника минздрава. Ранее сообщалось о 180 пострадавших.

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