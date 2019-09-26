Число пострадавших в результате жесткой посадки самолета в России возросло до 49 человек

Число пострадавших в результате жесткой посадки самолета Boeing, у которого загорелась стойка шасси в аэропорту Барнаула, возросло до 49 человек, в больнице остается одна женщина.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в региональном центре медицины катастроф.

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"За медицинской помощью обратились 49 пострадавших, 48 из них она оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в больнице пока остается одна женщина с подозрением на ушиб почки.

Всего на борту самолета было 344 человека: 334 пассажира и 10 членов экипажа.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, в 21:21 (18:21 по бакинскому времени) в аэропорту Барнаула произошла жесткая посадка Boeing из-за возгорания стойки шасси. Задымление ликвидировано, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Барнаульская транспортная прокуратура и Следственный комитет РФ проводят проверку.