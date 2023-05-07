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Число пострадавших в результате землетрясений в Японии достигло 34

Число пострадавших в результате землетрясений в Японии достигло 34 Не менее 34 человек пострадали в результате землетрясений, которые произошли в пятницу в японской префектуре Исикава.
Другие страны
7 мая 2023 г. 11:08
Число пострадавших в результате землетрясений в Японии достигло 34

Не менее 34 человек пострадали в результате землетрясений, которые произошли в пятницу в японской префектуре Исикава.

Как передает Report со ссылкой на агентство Jiji, большинство пострадавших - жители поселка Судзу, где подземные толчки ощущались сильнее всего и привели к разрушениям нескольких жилых домов. Еще по крайней мере один человек пострадал в соседней префектуре Тояма. Большинство пострадавших получили травмы средней тяжести, однако два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

К настоящему времени известно об одном погибшем - мужчина упал с лестницы в момент землетрясения. Ранее сообщалось о 27 пострадавших.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyada zəlzələ nəticəsində xəsarət alanların sayı 34 nəfərə çatıb

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