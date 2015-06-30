Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате возгорания в поезде в Японии достигло 10, cообщает Report cо ссылкой на агентство Киодо.

Инцидент произошел сегодня на линии Токайдо-синкансэн, соединяющей Токио и Осаку. Внезапно один из вагонов скоростного поезда заполнился белым дымом. Состав был экстренно остановлен в районе города Одавара.

Предполагаемый виновник произошедшего, мужчина возрастом около 30 лет, облил себя легковоспламеняющейся жидкостью, совершив самосожжение. Мужчина позже скончался.

Возгорание в поезде было ликвидировано.