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    Число пострадавших в результате возгорания в поезде в Японии достигло 10

    Возгорание в поезде ликвидировано

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате возгорания в поезде в Японии достигло 10, cообщает Report cо ссылкой на агентство Киодо.

    Инцидент произошел сегодня на линии Токайдо-синкансэн, соединяющей Токио и Осаку. Внезапно один из вагонов скоростного поезда заполнился белым дымом. Состав был экстренно остановлен в районе города Одавара.

    Предполагаемый виновник произошедшего, мужчина возрастом около 30 лет, облил себя легковоспламеняющейся жидкостью, совершив самосожжение. Мужчина позже скончался.

    Возгорание в поезде было ликвидировано. 

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