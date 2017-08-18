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    Число пострадавших в результате теракта в Барселоне достигло 119 человек

    Водитель пока не найден

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ По последним данным, 119 человек получили травмы различной степени тяжести в результате теракта в Барселоне.

    Как передает Report, об этом сообщает El Pais со ссылкой на местные власти.

    Ранее сообщалось о сотне пострадавших, однако власти предупреждали о том, что эта цифра будет меняться.

    Как сообщалось, 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей в Барселоне на пешеходной улице Рамбла. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать двух подозреваемых в совершении теракта. Водитель пока не найден.

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