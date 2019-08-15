Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось - ОБНОВЛЕНО

Шесть офицеров полиции ранены в перестрелке с преступником на севере Филадельфии.
Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал Fox News.
По его информации, жизни полицейских ничто сейчас не угрожает, несмотря на то, что один из них ранен в голову. Сейчас они доставлены в больницу.
Кроме того, еще двое стражей порядка пострадали в ДТП, когда ехали на место происшествия.
***01:29
Три сотрудника полиции получили огнестрельные ранения в Филадельфии (штат Пенсильвания).
Как передает Report со ссылкой на местный филиал Fox News, стражи порядка доставлены в больницу.
Отмечается, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
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