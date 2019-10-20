Число пострадавших в ходе протестов в Чили превысило 500

Более 200 человек обратились за медицинской помощью за последние сутки в столице Чили Сантьяго, охваченной протестами, которые переросли в беспорядки.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, такие данные предоставил министр здравоохранения республики Хайме Маньялич.

Ранее сообщалось о 314 пострадавших в ходе протестов в Сантьяго и регионе Вальпараисо.

"За последние 24 часа с травмами разной степени тяжести обратились 208 человек. 32 человека находятся в больницах столичного округа, 10 из них в тяжелом состоянии", - приводятся слова министра в Twitter ведомства.

Министр также сообщил журналистам о гибели гражданина Колумбии от огнестрельного ранения. Обстоятельства его смерти устанавливаются.